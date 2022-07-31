«Спартак» — «Оренбург»: Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в штрафной красно-белых
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».
На 59-й минуте футболист упал в штрафной красно-белых, однако судья заметил, что никто из спартаковцев не нарушал правила. Арбитр решил не назначать пенальти и наказал футболиста «Оренбурга» предупреждением.
20-летний Оганесян проводит третий матч в сезоне-2022/23. Футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
Новости