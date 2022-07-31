«Спартак» — «Оренбург»: Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в штрафной красно-белых

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

На 59-й минуте футболист упал в штрафной красно-белых, однако судья заметил, что никто из спартаковцев не нарушал правила. Арбитр решил не назначать пенальти и наказал футболиста «Оренбурга» предупреждением.

20-летний Оганесян проводит третий матч в сезоне-2022/23. Футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака».