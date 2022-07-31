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«Спартак» — «Оренбург»: Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в штрафной красно-белых

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян получил желтую карточку за симуляцию в матче 3-го тура РПЛ против «Спартака».

На 59-й минуте футболист упал в штрафной красно-белых, однако судья заметил, что никто из спартаковцев не нарушал правила. Арбитр решил не назначать пенальти и наказал футболиста «Оренбурга» предупреждением.

20-летний Оганесян проводит третий матч в сезоне-2022/23. Футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
4
0
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
 1 : 3
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Н. Новгород – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Федор Смолов

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

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Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
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Арсен Захарян

Динамо

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И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

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