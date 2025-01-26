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Судейство

Сегодня, 14:24

Судья Турбин не уволился, а завершил карьеру

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Турбин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 25 января, в многочисленных новостях в СМИ сообщалось, что Евгений Турбин «написал заявление об увольнении» или «уволился из РФС по собственному желанию». На самом деле это не так — арбитр закончил карьеру, а не уволился. Он перестал работать видеоассистентом (ВАР и АВАР) в чемпионате и Кубке России.

При этом он продолжает работать в Академии РФС, где не первый год является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей.

История с завершением карьеры Турбиным на самом деле длится с лета 2024 года, когда его неожиданно убрали из числа судей. Его, Владислава Назарова и Алексея Воронцова в июле назначили на товарищеский матч между «Динамо» и «Спартаком», объявив о том, что для всех троих это последняя игра. Турбина тогда публично поблагодарили и пожелали ему успехов в карьере. Он перестал судить, но регулярно получал назначения в роли ВАР и АВАР. До матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), состоявшегося 23 сентября. И потом из списков назначений пропал.

Игра 9-го тура чемпионата России изменила отношение руководства департамента судейства и инспектирования РФС к трем арбитрам. ВАР той игры Турбин вообще перестал получать назначения. АВАР и рефери ФИФА Вера Опейкина не работала в чемпионате России до 7 декабря. А судья встречи в Грозном, рефери ФИФА Евгений Кукуляк после этого арбитром в чемпионате России не назначался до 1 декабря, в РПЛ был только резервным, ВАР и АВАР.

«Ахмат» после ничьей обратился в ЭСК с просьбой дать оценку тому, что случилось на 32-й минуте. По мнению грозненцев, игрок команды «Крылья Советов» Виктор Мендес сфолил на Мохамеде Амине Талале. Почему в таком случае не назначен пенальти?

Понять, как взаимодействовали судья, ВАР и АВАР, можно только прослушав аудиозапись их разговора при обсуждении эпизода. Но РФС такие записи не публикует.

ЭСК решила, что Кукуляк ошибочно не наказал самарцев 11-метровым ударом. Эксперты сочли наступ Мендеса наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». В связи с этим комиссия посчитала, что ВАР был обязан «вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде».

Хотя Турбин поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив» (3:1). Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый). В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.

Интересно, что через двое суток после матча в Грозном бюро исполкома РФС утвердило списки судей, ассистентов и видеоарбитров, рекомендованных для включения в лист ФИФА на 2025 год. В нем были и Владислав Безбородов (как арбитр), и Турбин (как ВАР). Безбородова позднее исключили и в окончательный документ ФИФА он не попал. А вот Турбин в нем остался. Если к нему были серьезные претензии, если велось расследование, почему тогда не убрали и Евгения?

РПЛ
Евгений Турбин
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
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5
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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