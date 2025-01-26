Судья Турбин не уволился, а завершил карьеру
В субботу, 25 января, в многочисленных новостях в СМИ сообщалось, что Евгений Турбин «написал заявление об увольнении» или «уволился из РФС по собственному желанию». На самом деле это не так — арбитр закончил карьеру, а не уволился. Он перестал работать видеоассистентом (ВАР и АВАР) в чемпионате и Кубке России.
При этом он продолжает работать в Академии РФС, где не первый год является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей.
История с завершением карьеры Турбиным на самом деле длится с лета 2024 года, когда его неожиданно убрали из числа судей. Его, Владислава Назарова и Алексея Воронцова в июле назначили на товарищеский матч между «Динамо» и «Спартаком», объявив о том, что для всех троих это последняя игра. Турбина тогда публично поблагодарили и пожелали ему успехов в карьере. Он перестал судить, но регулярно получал назначения в роли ВАР и АВАР. До матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), состоявшегося 23 сентября. И потом из списков назначений пропал.
Игра 9-го тура чемпионата России изменила отношение руководства департамента судейства и инспектирования РФС к трем арбитрам. ВАР той игры Турбин вообще перестал получать назначения. АВАР и рефери ФИФА Вера Опейкина не работала в чемпионате России до 7 декабря. А судья встречи в Грозном, рефери ФИФА Евгений Кукуляк после этого арбитром в чемпионате России не назначался до 1 декабря, в РПЛ был только резервным, ВАР и АВАР.
«Ахмат» после ничьей обратился в ЭСК с просьбой дать оценку тому, что случилось на 32-й минуте. По мнению грозненцев, игрок команды «Крылья Советов» Виктор Мендес сфолил на Мохамеде Амине Талале. Почему в таком случае не назначен пенальти?
Понять, как взаимодействовали судья, ВАР и АВАР, можно только прослушав аудиозапись их разговора при обсуждении эпизода. Но РФС такие записи не публикует.
ЭСК решила, что Кукуляк ошибочно не наказал самарцев 11-метровым ударом. Эксперты сочли наступ Мендеса наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». В связи с этим комиссия посчитала, что ВАР был обязан «вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде».
Хотя Турбин поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив» (3:1). Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый). В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.
Интересно, что через двое суток после матча в Грозном бюро исполкома РФС утвердило списки судей, ассистентов и видеоарбитров, рекомендованных для включения в лист ФИФА на 2025 год. В нем были и Владислав Безбородов (как арбитр), и Турбин (как ВАР). Безбородова позднее исключили и в окончательный документ ФИФА он не попал. А вот Турбин в нем остался. Если к нему были серьезные претензии, если велось расследование, почему тогда не убрали и Евгения?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3