Семин: «Гладышев был обязан забивать в двух стопроцентных эпизодах»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался о ничьей в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Матч был равный. На мой взгляд, с небольшим преимуществом «Динамо». Гладышев обязан забивать такие мячи. Два стопроцентных эпизода! Хорошо, что он забил один, но такие два момента не реализовать в таком серьезном матче — его большая ошибка. Что касается чемпионской гонки, будет еще много потерь. Борьба за титул только начинается», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.