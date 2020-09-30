Экс-полузащитник «Динамо» Ролан Гусев надеется, что Александр Кульчий, назначенный на пост исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых, добьется успеха. Он сменил Кирилла Новикова, который проработал с командой почти год.

— Могу пожелать Кульчию только удачи, — цитируют «Известия» Гусева. — Возможности молодых и резерва ему известны, ведь он работал со второй командой. Тренерская доля такова, что судят по результатам. Сейчас «Динамо» в первую очередь нужны победы. Новикова тоже сначала назначили на временную должность, но позже утвердили. После успеха в прошлом сезоне начали даже превозносить, но стоило в паре игр обжечься — и сразу отставка, поэтому надо быть готовым ко всему. Если под руководством Кульчия команда начнет выигрывать, то его оставят главным тренером. Главное — дать результат.