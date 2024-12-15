Сергей Жуков пожелал футболистам ЦСКА крепкого здоровья в 2025 году

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» пожелал футболистам ЦСКА крепкого здоровья.

«Самим ребятам хочу пожелать крепкого здоровья. Это сейчас, безусловно, всегда на первом месте. Хочется, чтобы было как можно больше игр без травм, а болельщики получали как можно больше наслаждения от игр», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.