Сергей Жуков: «Какая песня символизирует год ЦСКА? Что-то связанное с качелями»

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, какой песней можно было бы охарактеризовать 2024 год для армейцев.

«Одной — так быстро не скажешь. Но, наверное, что-то связанное с качелями», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.