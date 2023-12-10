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Сегодня, 17:02

Сергей Юран: «Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге дорогого стоит»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

«Ощущения от матча двоякие. Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге — дорогого стоит, но хочется и результата, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились. Мы ведь неделю не выходили на поле, тренажеры крутили на базе, потому что у нас было минус 15... Накануне вылета в Петербург вообще было минус 20. Поэтому первые 15-20 минут ноги у ребят, что называется, «налились», но потом разбежались».

«Пари НН» завершил первую часть РПЛ на девятом месте с 24 очками после 18 туров.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

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 14 1 4
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