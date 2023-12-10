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Сегодня, 17:09

Бышовец — о матче «Факел» — «Динамо»: «Пропущенный пенальти — результат качества поля»

Бышовец оценил состояние поля в матче между «Факелом» и «Динамо»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии поля в матче 18-го тура РПЛ между «Факелом» и бело-голубыми (1:1).

«То, с чем столкнулись игроки и болельщики в 18 туре, — проблемы системы «осень-весна». Перейдя на новую систему, мы сталкиваемся с этим постоянно. Это влияет на качество игры. Пропущенный Шуниным пенальти — результат качества поля. Не его ошибка. Мне думается, что назрело время принимать решение. Могу поддержать слова Карпина после матча с ЦСКА. Он прав по сути, не по форме. Но чего не скажешь, когда сталкиваешься с погодными явлениями? Я поддерживаю переход на старый формат. У нас нет цельного соревновательного периода. При системе весна-осень мы имели преимущество перед началом матчей еврокубков. У новой системы были свои плюсы. Мы это приняли. А воз и ныне там», — сказал Бышовец «СЭ».

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012.

Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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