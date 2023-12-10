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Защитник «Пари НН» Стоцкий считает, что на игре «Зенита» сказывается уход Малкома

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий считает, что команда могла сыграть с «Зенитом» вничью в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

«Мне кажется, мы неплохо смотрелись в матче с «Зенитом». Были такие полумоментики, могли увезти из Питера ничью, если бы больше повезло», — приводит «РБ Спорт» слова Стоцкого.

Также он поделился мнением об игре сине-бело-голубых в этом сезоне.

«В этой команде всегда квалифицированные футболисты. Просто у них, может, период такой, когда не все получается. На игре «Зенита» сильно сказывается потеря Малкома, на мой взгляд. Как ни крути, это был определяющий игрок», — добавил защитник.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Пари НН» с 24 очками располагается на 9-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-stotskij-na-igre-zenita-skazy-vaetsya-uhod-malkoma/
Дмитрий Стоцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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