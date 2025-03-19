Футбол
19 марта, 09:55

Юран не считает, что шансы «Зенита» на чемпионство падают: «Еще есть девять туров. Семак знает, как и что работает»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

— Нет ли ощущения, что чемпионство уплывает из рук «Зенита»?

— Что значит уплывает? Еще есть девять туров, и они отстают на три очка от первого места. Наверное, так можно будет сказать по окончании сезона, что чемпионство уплыло или убежало. Если брать по матчу со «Спартаком», то «Зенит» был немножко не похож на себя. А по чемпионству... Еще девять туров, это очень много. Если бы было два тура, то можно было бы допустить, что чемпионство уплывает. Как говорится, все только начинается.

— Как считаете, хватает ли сейчас «Зениту» креативности в атаке?

— Наверное, некорректно будет что-то говорить о коллеге. Он [Сергей Семак] знает, как и что работает. Есть теоретики, которые не тренируют, может, они что-то могут сказать.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Александр Абустин

Сергей Юран
ФК Зенит
