Сергей Терехов: «Матч с «Динамо» для меня абсолютно не принципиален»

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после матча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо» (2:0) ответил на вопрос, принципиально ли для него соперничество с бело-голубыми.

— Приятно стать лучшим игроком матча, — признался Терехов в эфире «Матч Премьер». — «Динамо» — хорошая команда, у нее свой стиль, но нам повезло быстро забить гол во 2 тайме. Мы все делаем одно дело — выигрываем вместе и проигрываем тоже.

Для меня это абсолютно не принципиальный матч, рядовой. Много воды утекло со времен моей игры в «Динамо», сейчас отдаю всего себя «Оренбургу».