Ташуев: «Ахмат» должен замахнуться на топ-5, мы-то это сделали»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы грозненской команды повторить свой лучший результат в РПЛ, заняв пятое место.

«Ахмат» по статусу и уровню футболистов очень усилился. Сейчас не играет Иван Олейников и ряд других игроков, которые у нас были ведущими футболистами. Также непонятно, когда восстановится Харин после серьезной травмы ахилла. Вот сейчас Исмаэла вернули, еще берут нападающего Самородова. Он очень способный парень. Команда должна замахнуться на топ-5. Тем более мы-то это сделали! Надо браться за рекорды. «Ахмат» уже заслужил своим уровнем, отношением к футболу, быть вверху турнирной таблицы. Как и «Краснодар», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Грозненцы после двух туров набрали два очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

В 3-м туре команда дома встретится с «Локомотивом». Игра пройдет в воскресенье, 4 августа.