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Сегодня, 06:33

Ташуев: «Ахмат» должен замахнуться на топ-5, мы-то это сделали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы грозненской команды повторить свой лучший результат в РПЛ, заняв пятое место.

«Ахмат» по статусу и уровню футболистов очень усилился. Сейчас не играет Иван Олейников и ряд других игроков, которые у нас были ведущими футболистами. Также непонятно, когда восстановится Харин после серьезной травмы ахилла. Вот сейчас Исмаэла вернули, еще берут нападающего Самородова. Он очень способный парень. Команда должна замахнуться на топ-5. Тем более мы-то это сделали! Надо браться за рекорды. «Ахмат» уже заслужил своим уровнем, отношением к футболу, быть вверху турнирной таблицы. Как и «Краснодар», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Грозненцы после двух туров набрали два очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

В 3-м туре команда дома встретится с «Локомотивом». Игра пройдет в воскресенье, 4 августа.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 3
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Солтмурад Бакаев

Акрон

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Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
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Бителло

Динамо

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 4
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Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

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