Олег Терехин: «Будем надеяться, что Лунев проведет без ошибок весь сезон»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Как я и предполагал, матч получился результативным. Такое ощущение, что прошлый сезон продолжается, и команда не утратила победный настрой. Как мне игра Лунева? Прошло всего два матча, поэтому рано давать какую-то оценку, но мне Андрей понравился. Будем надеяться, что он весь сезон проведет без ошибок», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 6 очков в двух турах РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Акроном». Матч пройдет 3 августа.