Ташуев: «Возможно, психология Соболева дала трещинку»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном уходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Мне удивительно, что он не остался в «Спартаке». Может быть, не его команда. Может быть, психология Соболева дала небольшую трещинку. Надо быть более целеустремленным, одержимым, говорить, что я сильнее всех. Большие цели достигаются большим трудом и одержимостью профессией. Ему нужно взять себя в руки и пахать, не обращая внимания на какие-то возможные внешние факторы», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во 2-м туре РПЛ.