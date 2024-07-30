Гаврилов — о тренере «Спартака» Станковиче: «Помню его только как игрока»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказал свое мнение о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Как вам Станкович?

— Подождем, только приехал.

— Вам понятен выбор этого тренера?

— Как игрока помню, как тренера не знаю, — сказал Гаврилов.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.

Александр Абустин