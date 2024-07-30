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Сегодня, 18:52

Record: «Краснодар» предложил 11 миллионов евро за Жоту Силву из «Витории»

Алина Савинова
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Жота Силва.
Фото Global Look Press

«Краснодар» хочет подписать полузащитника португальской «Витории» Жоту Силву, сообщает Record.

Как отмечает источник, «быки» предложили за трансфер 24-летнего футболиста 11 миллионов евро. Это самое крупное предложение из всех, что поступили клубу из Гимарайнша по Силве. Также в вингере заинтересованы «Ноттингем» и «Панатинаикос», однако они готовы заплатить за игрока на 4 миллиона евро меньше.

Ни «Витория», ни сам игрок пока еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. Однако отмечается, что ранее Силва заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ.

Силва выступает за «Виторию» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча за команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с португальцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Record
Футбол
ФК Краснодар
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