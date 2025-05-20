Степашин: «Динамо» надо думать о новом сезоне, новом тренерском штабе»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отметил, что бело-голубым стоит начать задумываться о следующем сезоне.

«Сейчас надо уже думать о новом сезоне, о новой команде. Ну, не новой команде как таковой, а тренерском штабе. Вот сейчас совет директоров находится в размышлениях, кто будет дальше тренировать наше «Динамо». Зависит ли судьба и.о. главного тренера «Динамо» Ролана Гусева от результатов последнего матча? Я думаю, что, если мы выиграем у «Краснодара», это будет дополнительный аргумент, который будет говорить о профессионализме молодого тренера», — приводит «КП Спорт» слова Степашина.

За тур до окончания сезона в РПЛ «Динамо» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее московский клуб расстался с главным тренером Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.