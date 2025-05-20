Супруга Тикнизяна: «За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из-за его ситуации в «Локомотиве»

Яна Ромашкина, супруга полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказала, что футболист сильно переживает из-за своего положения в московской команде.

Ранее сообщалось, что 26-летнего игрока отстранили от тренировок с основой из-за комментария после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Тикнизян заявил журналистам в микст-зоне, что недоволен своим положением в команде.

«За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из-за его ситуации в клубе. Из-за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становиться лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела. Один из ключевых факторов, почему он не перешел в «Зенит», — это Михаил Михаилович Галактионов», — приводит matchtv.ru слова Ромашкиной.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне он провел за железнодорожников 33 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Контракт полузащитника с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Этой зимой сообщалось, что Тикнизян перейдет в «Зенит» и подпишет контракт с сине-бело-голубыми на пять лет, однако трансфер игрока сорвался.