Сергей Степашин: «Почему Карасев так и не извинился перед «Динамо»?

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах российского судейства.

— Российские клубы просто стонут — надо что-то делать с судейством? Не пора ли наводить порядок?

— Ошибаются все. Даже лучшие судьи за рубежом. Но важно другое. Если человек ошибся, надо извиниться. Я пару раз общался с Карасевым. Интеллигентный, интересный человек. Не дал очевидный пенальти в нашем матче против «Краснодара». Вы же помните? Ну, так извинись потом — в чем проблема? Или пропусти два тура. А его назначают на следующий матч. Странно, не находите? Второй момент — чем занимается ВАР? Долгое время не понимал, сейчас приходит осознание.

— И чем же занимается ВАР?

— Да там же за монитором сидят люди, которые тоже могут ошибаться! И зачем тогда вообще нужен этот ВАР? Человеческий фактор... Вспоминаю наш матч с «Факелом» в прошлом сезоне, когда у нас отобрали два очка, поставив пенальти. И никто не извинился.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.

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