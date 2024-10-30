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Судейство

Сегодня, 13:00

Сергей Степашин: «Почему Карасев так и не извинился перед «Динамо»?

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах российского судейства.

— Российские клубы просто стонут — надо что-то делать с судейством? Не пора ли наводить порядок?

— Ошибаются все. Даже лучшие судьи за рубежом. Но важно другое. Если человек ошибся, надо извиниться. Я пару раз общался с Карасевым. Интеллигентный, интересный человек. Не дал очевидный пенальти в нашем матче против «Краснодара». Вы же помните? Ну, так извинись потом — в чем проблема? Или пропусти два тура. А его назначают на следующий матч. Странно, не находите? Второй момент — чем занимается ВАР? Долгое время не понимал, сейчас приходит осознание.

— И чем же занимается ВАР?

— Да там же за монитором сидят люди, которые тоже могут ошибаться! И зачем тогда вообще нужен этот ВАР? Человеческий фактор... Вспоминаю наш матч с «Факелом» в прошлом сезоне, когда у нас отобрали два очка, поставив пенальти. И никто не извинился.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (33 очка) лидирует в чемпионате России.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Сергей Степашин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Краснодар

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П
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