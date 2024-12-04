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Степашин: «Если бы «Динамо» было замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев, мы были бы на первом месте в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе никак не связаны с московским клубом.

— Можете гарантировать, что «Динамо» не замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев?

— Если бы были замешаны, были бы на первом месте. О том, что у нас есть проблемы с агентами и с судейством, я говорил публично все время.

— Как вы относитесь к агентам в футболе?

— Как по мне, они не нужны. Мне говорят, что нужны. Я вырос в Советском Союзе. Помню Ленинградский «Зенит», «Динамо» Киев, «Спартак» тот, сейчас неплохо играющий. Обходились же без них. Когда 10 процентов, а то и больше соскребают. Знаю цифры, ребятки получают несколько миллионов, в том числе долларов. За что? Они вырастили футболистов? Это называется мошенническом, с моей точки зрения. Нужно принимать закон про так называемых агентов. Прямого нет.

— Как их уничтожить как класс?

— Уничтожать не надо. Надо просто регулировать эти вещи.

— Как Динамо работает с агентами?

— Мучаемся. Господин Андреев для меня была большая проблема. Особенно, когда они пытались пригласить Костю Тюкавина.

— С Захаряном не было проблем?

— Захаряну не надо было так рано уходить. 18-19 лет, парень не созрел еще. Совсем другой футбол, другая физика.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Губернатор подал заявления в правоохранительные органы по факту коррупции в судейском корпусе российского футбола и работы агентских групп.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Федорищев
Сергей Степашин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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