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Степашин — о Тюкавине: «Хотелось бы, чтобы Костя показал себя в Европе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал вручение форварду бело-голубых Константину Тюкавину награды за победу в премии «Джентльмен 2024 года».

— Джентльмен — английское слово. Это принадлежность к аристократии. В нашем понятии — это корректный, образованный и культурный человек.

Хотелось бы, чтобы Костя показал себя в Европе. По мне, это, конечно, бундеслига. Но пока немцы не переизберут Шольца, видимо, не получится. И пока мы не станем чемпионами с «Динамо», скорее всего, тоже. Не будем затягивать. Если серьезно, конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята играли в сборной, как в 2018 году. Чуть-чуть, если бы не Федя со своей паненкой, мы бы сделали хорватов, а потом и англичан. Глядишь, и спецоперацию могли бы раньше провести.

Два пожелания: пенальти не бить. Научите его бить головой в ворота. Давай я тебя буду учить. Будь джентльменом, когда мы будем играть с «Химками», — сказал Степашин.

Церемония награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан Тюкавин, прошла 4 декабря в Москве.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 20 играх.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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