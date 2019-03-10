Сергей Степашин: "Второй тайм был хороший, "Динамо" не хватает классных игроков"

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин после матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) отметил, что нынешний состав бело-голубых соответствует уровню команды, которая не может претендовать на места выше седьмого.

- Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков, - цитирует ТАСС Степашина. - Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти "кардозы" непонятные (полузащитник Мигел Кардозу перешел в "Динамо" летом 2018 года). С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера - тренер хороший.