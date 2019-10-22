Сергей Степашин: «Сделаем все, чтобы больше не опозорить футбольный клуб «Динамо»

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Степашин заявил, что приложит все усилия, чтобы клуб больше не позорился в чемпионате России.

Моему поколению повезло, что мы видели игру Льва Ивановича, — заявил Степашин в интервью РИА Новости. — О Яшине говорить можно очень много, но я бы отметил два факта. Во-первых, его жена, Валентина Тимофеевна, сказала, что он любил две вещи — ее и футбол, и я думаю, что эта любовь помогла ему стать и быть выдающимся вратарем.

Во-вторых, даже в сборной Лев Иванович всегда играл с буквой «Д» на свитере и никогда эту букву не позорил. Лев Иванович, сделаем все, чтобы больше не опозорить футбольный клуб «Динамо», хватит нам плестись в хвосте!

В матче 13-го тура чемпионата России «Динамо» прервало 3-матчевую серию поражений, но не может победить уже в 6-й игре подряд. Московская команда с 11 очками занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.