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Никита Высоцкий о фильме про Черенкова: «Это про тот футбол, в котором было живое и настоящее, за что мы его и любили»

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Советский и российский актер Никита Высоцкий рассказал о своих впечатлениях от фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера картины состоялась 28 октября в Москве.

«Важно, что это кино, чтобы это приняла критика, но сегодня я рад за моих друзей, которые это делали. Я на определенных этапах знакомился с тем, что они написали и сделали. Я вижу, как они подсушили картину, это хорошо о них говорит. Редко люди так безжалостны к себе. Мне кажется, то, что люди хлопали, как дети, это значит, что добились самого главного — непосредственной реакции.

Я помню, как играл Черенков. Я никогда не болел за «Спартак», но это не «Спартак», это футбол. Я думаю, что болельщики разных клубов эту картину посмотрят и увидят самое главное — это про тот футбол, в котором был важен футбол. Да, люди зарабатывали этим, это большой спорт. Но в котором было что-то такое живое и настоящее, за что мы его и любили», — сказал Никита Высоцкий.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
Футбол
Никита Высоцкий
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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