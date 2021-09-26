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Сергей Степашин: «Динамо» готово биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее"

16:08
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Ребята молодцы, отмечу Лещука, — сказал Степашин. — Готовы биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее. Хотя, кто его знает».

Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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