Сергей Степашин: «Динамо» готово биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее"

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу команды в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Ребята молодцы, отмечу Лещука, — сказал Степашин. — Готовы биться за первое место? Рановато, есть команды посильнее. Хотя, кто его знает».

Голы забивали Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.