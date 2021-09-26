На 24-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) арбитр Алексей Сухой, занимавший хорошую позицию, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

В том эпизоде Сеад Хакшабанович выбегал из своей штрафной площади и случайно коснулся мяча левой рукой, которая находилась в естественном положении — соответствующем движению футболиста. Судья это ясно видел и продолжил игру.

Скриншот эфира «Матч ТВ».