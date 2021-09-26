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Судейство

«Динамо» — «Рубин»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей

16:12
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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На 24-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) арбитр Алексей Сухой, занимавший хорошую позицию, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

В том эпизоде Сеад Хакшабанович выбегал из своей штрафной площади и случайно коснулся мяча левой рукой, которая находилась в естественном положении — соответствующем движению футболиста. Судья это ясно видел и продолжил игру.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».

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Александр Бобров все материалы автора

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