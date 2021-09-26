«Динамо» — «Рубин»: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота гостей
16:12
На 24-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0) арбитр Алексей Сухой, занимавший хорошую позицию, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота казанской команды.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
В том эпизоде Сеад Хакшабанович выбегал из своей штрафной площади и случайно коснулся мяча левой рукой, которая находилась в естественном положении — соответствующем движению футболиста. Судья это ясно видел и продолжил игру.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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