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«Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на второе место в РПЛ

15:52
«Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на второе место в РПЛ. Фото Twitter
«Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на второе место в РПЛ. Фото Twitter
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«Динамо» обыграло «Рубин» (2:0) в домашнем матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе московского клуба голами отметились полузащитник Даниил Фомин и форвард Вячеслав Грулев.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 баллов. «Рубин» с 14 очками занимает 5-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 32 (1:0). Грулев, 58 (2:0).

«Динамо» (Москва): Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Тюкавин, 70), Моро, Шиманьски, Макаров (Игбун, 82), Захарян (Паршивлюк, 90+2. Кутицкий, 90+3).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Костюков, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 64), Абильдгор, Тальби, Деспотович (Онугха, 64), Хакшабанович.

Предупреждения: Костюков, 21. Деспотович, 40. Абильдгор, 52. Кварацхелия, 64. Шиманьски, 68. Варела, 73. Уремович, 86. Бакаев, 88. Игбун, 89.

Судьи: Сухой (Люберцы). Стипиди (Краснодар), Ковалев (Тамбов).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

26 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Рубин

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Виктория Кравченко все материалы автора

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