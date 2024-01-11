Сергей Силкин: «У «Краснодара» есть все, чтобы бороться за чемпионство в этом сезоне»

Российский тренер Сергей Силкин рассказал, чего ждать от «Краснодара» во второй части сезона РПЛ.

«От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед, как это было и в первой части. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за чемпионство. Но команде нужно усиление — без опытных игроков сложно завоевать золото. Думаю, им нужны один-два хороших футболиста, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

РПЛ возобновится в начале марта 2024 года. После 18 туров «Краснодар» (38 очков) возглавляет турнирную таблицу, на втором месте идет «Зенит» (36 очков).