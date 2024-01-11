Гранат признался, что его удивил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что его удивил трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

— Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя если Ильзат получит шанс и им воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».

— Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»

— Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футболе. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.