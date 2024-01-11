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Гранат признался, что его удивил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что его удивил трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

— Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и все. Хотя если Ильзат получит шанс и им воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит».

— Когда вы услышали об этом трансфере, у вас не возникало мысли в голове: «Для чего?»

— Конечно, возникало, как и у других специалистов, которые разбираются в футболе. У многих возникали такие вопросы. Наверное, тут стоит исходить из желаний самого футболиста. Если на него есть спрос и предложение, то почему он должен отказываться от топ-клуба нашего чемпионата? — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Ахметов провел за «Краснодар» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-ahmetov-zenit-hochet-shestoj-raz-podryad-stat-chempionom-poe-tomu-i-delaet-takie-pokupki/
Владимир Гранат
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Локомотив

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