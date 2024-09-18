Силкин: «У меня нет мнения по поводу Станковича, в нашем чемпионате должны работать русские тренеры»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«У меня нет мнения по поводу Станковича. Потому что в нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» — это народная команда. Люди, которые оказываются в «Спартаке», до конца не понимают, куда они попадают. Не знаю, справился ли условный Аленичев лучше Станковича, но Деян пока справляется, команда показывает неплохой футбол», — приводит слова Силкина Legalbet.

Сербский специалист возглавил «Спартак» в мае 2024 года. После восьми туров РПЛ красно-белые занимают пятое место с 15 очками.