Силкин: «Все футболисты сейчас хотят играть за «Зенит»

Отечественный специалист Сергей Силкин оценил трансферную компанию «Зенита» этим летом.

«Зенит» не зря считается топ-клубом РПЛ, все игроки хотят играть там. Неудивительно, что футболист выбирает «Зенит»: там титулы, хорошие условия, контракт. Посмотрим, к чему приведет такая массовая закупка. Но уже сейчас ясно, что другим клубам будет тяжело бороться с «Зенитом» в новом сезоне", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Этим летом «Зенит» подписал пятырех футболистов: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, полузащитника Максима Глушенкова и форварда Вильсона Изидора.