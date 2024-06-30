Дьяков: «Моя задача — поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб серии А»
Бывший футболист Виталий Дьяков рассказал о своих тренерских планах.
«Я получил тренерскую лицензию категории «B», скоро пойду на «A». В планах работать главным тренером. Посмотрим, стану ли тогда жаловаться, как Юран и Ташуев, на приток сербских тренеров в РПЛ или спокойно буду работать и не ныть. Мои цели и задачи — сначала поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб серии А», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».
35-летний Дьяков выступал за «Ростов», московское «Динамо», «Томь», «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2». В 2021 году футболист объявил о завершении игровой карьеры, после чего сыграл несколько матчей в медиафутболе.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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