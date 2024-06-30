Дьяков: «Моя задача — поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб серии А»

Бывший футболист Виталий Дьяков рассказал о своих тренерских планах.

«Я получил тренерскую лицензию категории «B», скоро пойду на «A». В планах работать главным тренером. Посмотрим, стану ли тогда жаловаться, как Юран и Ташуев, на приток сербских тренеров в РПЛ или спокойно буду работать и не ныть. Мои цели и задачи — сначала поработать в РПЛ, а потом возглавить клуб серии А», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

35-летний Дьяков выступал за «Ростов», московское «Динамо», «Томь», «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2». В 2021 году футболист объявил о завершении игровой карьеры, после чего сыграл несколько матчей в медиафутболе.