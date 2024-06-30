Леон Классен обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из команды
Бывший защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал уход из команды.
27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с 24-летним футболистом.
«Красно-белые, я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым. Я желаю клубу и всем ребятами всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», — написал Классен в социальных сетях.
Защитник выступал за красно-белых с 2022 года. Он провел за московский клуб 32 матча, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
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13
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14
|Химки
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15
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Ростов – ЦСКА
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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