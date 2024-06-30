Леон Классен обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из команды

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал уход из команды.

27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с 24-летним футболистом.

«Красно-белые, я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым. Я желаю клубу и всем ребятами всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», — написал Классен в социальных сетях.

Защитник выступал за красно-белых с 2022 года. Он провел за московский клуб 32 матча, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.