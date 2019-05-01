Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что следующий соперник сине-бело-голубых по РПЛ – "Ахмат" – опытная и организованная команда, которую нельзя назвать только обороняющейся. В этой встрече 27-го тура РПЛ питерская команда может стать чемпионом в зависимости от результатов других игр.

– Близится развязка чемпионата, понятна турнирная ситуация. Что будет ключевым на данный момент – не перегореть эмоционально или быть полностью готовыми физически, учитывая, что команда сыграла три матча за неделю?

– Думаю, нужно где-то наполнить эмоциональную составляющую, учитывая, сколько их было потрачено. С функциональной точки зрения нужно отойти от трех матчей. Все они были сложные, напряженные, затрачено колоссальное количество сил и эмоций. Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

– "Ахмат" зарекомендовал себя командой, которая борется на своем поле и забирает очки у конкурентов, в том числе – из верхней части таблицы. Чего ждете от матча?

– Опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надежно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

– Вновь предстоит встретиться с командой, играющей в три центральных защитника. Насколько это неприятно и непросто?

– Команда выбирает тактику, исходя из своих задач и своего состава. Конечно, сложнее играть, когда команда, обладающая опытными футболистами, действует с большим количеством и качеством в обороне. Вскрывать такую линию защиты всегда сложнее. Перед нами стоит задача победить. Должны и забить, и не пропустить, действовать сбалансированно. Нельзя сказать, что "Ахмат" – такая уж и обороняющаяся команда. Они хорошо играют как в защите, так и в нападении, стараются проводить быстрые атаки, активно играть на флангах. У обеих команд есть набор мыслей насчет того, как играть. Посмотрим, как все будет в матче. (Официальный сайт "Зенита")

Матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит" пройдет в субботу, 4 апреля, начало встречи в 16.30 (мск).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр