Сергей Семак: "Я не творец чемпионства, я – главный тренер"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что выиграть золотые медали в качестве тренера гораздо сложнее чем в качестве игрока.

– Я не творец чемпионства, я – главный тренер, – отметил Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". – Играет команда, ребята пахали весь сезон и заслуженно стали чемпионами. Прекрасный сезон, прекрасное окончание, жирная точка, которая доставила массу радости и положительных эмоций.

– Можно ли сравнить это чемпионство с теми, которые у вас были в качестве игрока?

– Это совсем другая ответственность, совсем другая нагрузка. Тяжелее ли тренером выиграть? Конечно.