Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0).

— Хороший матч, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Хорошо провели первый тайм, создали много моментов, но нужно забивать больше. Когда счет 1:0, то всегда присутствует нервозность. Но за исключением одного отскока не позволили ничего создать у своих ворота. Так что счет закономерен. Хотелось бы просто забивать больше и раньше, чтобы не волноваться в концовке.

Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.

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