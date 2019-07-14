Сергей Семак: "Вместо того, чтобы забить третий, пропустили"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 1-го тура премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1).

– Сложная игра, – начал Семак. – В первом тайме недостаточно быстро и остро атаковали. А во втором тайме играли значительно лучше, смогли забить два быстрых мяча. Но вместо того, чтобы забить третий, пропустили. Нервозность присутствовала в концовке, скользкий счет наложил отпечаток на игру.

– Почему решили поставить Жиркова левым полузащитником, а Дриусси правым? Как оцените их игру в первом тайме? Взаимодействие Жиркова и Дугласа слева?

– Мне понравилось, как они взаимодействовали. Юру отправили выше, так как он в хорошей форме находится. По Дриусси сложно. В первом тайме только левый фланг более-менее работал. А Дриусси смещался в центр, выполнял большой обьем работы. Но не от него одного зависит острота. Во втором тайме чуть изменили расположение игроков.

– В перерыве вы сделали четыре перестановки. Наигрывался ли вариант с Дугласом в опорной зоне?

– Дуглас играл в опорной зоне в "Гамбурге". Барриос только вернулся, в первом тайме не было игрока, который хорошо работал бы с мячом. Ерохина подняли наверх, Дугласа переместили в центр поля, он там смотрелся хорошо.

- Ищите ли вы усиления в центре поля?

- Мы шагаем вперед. У нас очень большое количество игроков на контракте. Надо сначала сократить число игроков. Потом уже будем усиливать те позиции, которые нуждаются в усилении. Будет возможность взять игрока - возьмем. Это все происходит не так быстро. (Гоша Чернов)

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