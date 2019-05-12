Сергей Семак: "В меня не верили? А в кого все верят?"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в домашнем матче 28-го туда чемпионата России. 43-летний российский специалист отметил игру своих подопечных, а также заявил, что после пропущенного гола у его команды не было неуверенности.

– Улеглись эмоции после такого матча?

– Да, но сегодня хотелось, чтобы праздник получился полноценным.

– После пропущенного гола было ощущение, что этот матч не выиграть?

– Нет, мы часто пропускаем первыми. Наоборот удалось прибавить и забить. Упадничества не было.

– У Дзюбы сегодня хет-трик голевых передач...

– Очень рад за Артема. Доволен и им, и тем, как играет команда. Не только им, всей команде: Шатову, Дзюбе, Дриусси.

– В первое время в вас не все верили. Есть что сказать недоброжелателям?

– А в кого все верят? Это нормально. (Артем РЯБОВОЛ)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр