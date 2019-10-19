Сергей Семак: «У некоторых футболистов может быть эмоциональное выгорание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 13-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Пауза на игры сборных всегда добавляет забот и хлопот, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Игроки эмоционально истощены, где-то недотренированны. Проблем достаточно и всегда ждем с опасением игр после матчей сборной.

У футболистов был определенный эмоциональный выплеск. А эмоции очень важны в футболе. Уверен, у некоторых может быть эмоциональное выгорание.

В прошлой игре вышел Михаил Кержаков и сыграл хорошо. Так что логично, что он вышел и на этот матч.

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