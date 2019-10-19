Сергей Семак: «У некоторых футболистов может быть эмоциональное выгорание»
18:45
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 13-го тура чемпионата России против «Ростова».
— Пауза на игры сборных всегда добавляет забот и хлопот, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Игроки эмоционально истощены, где-то недотренированны. Проблем достаточно и всегда ждем с опасением игр после матчей сборной.
У футболистов был определенный эмоциональный выплеск. А эмоции очень важны в футболе. Уверен, у некоторых может быть эмоциональное выгорание.
В прошлой игре вышел Михаил Кержаков и сыграл хорошо. Так что логично, что он вышел и на этот матч.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи