Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».

— «Спартак» в Лиге Европы и в чемпионате России — две разные команды. Насколько велико влияние Тила на команду?

— В Лиге Европы команды хорошего уровня, даже на стадии отборочного этапа. Мы тоже столкнулись со сложностями год назад. В чемпионате, конечно, другая история. В Европе нужно по счету играть, есть стратегия. А в чемпионате ситуация другая. В Самаре «Спартак» смотрелся уверенно. Тил — хорошее приобретение. И его позиция, и позиции других футболистов в центре поля — ключевые. Центр очень и очень важен. Тил разнообразит игру. Это футболист без слабых мест. Для каждого тренера игрок, который может индивидуально решить исход эпизода, это здорово. От исполнительского мастерства игроков зависит очень много.

— Уходит ли Ригони?

— Ригони тренируется, принимает участие в подготовке. Остается немного времени до закрытия трансферного окна, возможно все. Но предположить что-то очень сложно.

— Вы бы хотели приобрести игрока уровня и типа Тила?

— У каждой команды есть свои проблемы. Мы строим игру, исходя из состава, который есть. Сейчас мы располагаем этими игроками, но будем рады любому усилению. Следующий этап — точечное усиление необходимых позиций. Как я уже говорил, нам нужны два года или четыре трансферных окна, чтобы создать ту команду, которую хотим видеть. (Гоша Чернов)