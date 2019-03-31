Сергей Семак: "Сутормин мне нравится. Мы его много раз смотрели"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 21-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (3:1) признался, что расстановка соперника его не удивила.

– Не удивила ли вас расстановка "Оренбурга"?

– Нет, не удивила. Мы имели в виду и эту систему, и другую. Ребята знали, что есть у соперника и такой вариант, мы разбирали нюансы каждой схемы, – ответил Семак.

– Дриусси не был привязан к левому флангу, уходил в центр и даже направо. Почему вы так решили?

– Во втором тайме он больше был привязан к левому флангу. А в первом тайме смещался в центральную зону, но не всегда это получалось так, как нужно. Во втором тайме перестроились, Дриусси стал играть широко, как Юра Жирков.

– Как вам Сутормин?

– Сутормин мне нравится, мы много раз его смотрели. Может ли он помочь "Зениту"? Переговоры между клубами? Это не моя работа. Он один из ключевых футболистов "Оренбурга". (Гоша Чернов)

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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