Сергей Семак: «Сложно сказать, когда Дзюба сможет принять участие в тренировках»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности игроков к матчу 20-го тура РПЛ против «Локомотива». Встреча пройдет 29 февраля и начнется в 19:00 мск.
— Сейчас Дзюба занимается по индивидуальной программе, — цитирует Семака официальный сайт клуба. — Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой. Возможно, завтра, возможно, после игры. Каждый день мы проверяем эту информацию. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть.
— Каково состояние остальных травмированных футболистов?
— Только начал заниматься в общей группе Далер Кузяев. В принципе, на какое-то время, возможно, он будет готов. И Олега Шатова, который занимается по индивидуальной программе, мы со дня на день ждем в общей группе. Эмануэль Маммана вернулся после реабилитации, сейчас он вместе с командой, но его процесс восстановления займет гораздо больше времени.
— Малком провел 90 минут в заключительном матче на сборах. Можно ли ждать его появления в стартовом составе?
— Конечно, все игроки, которые тренируются в общей группе, готовы выйти. За исключением Далера, который много пропустил. Со старта он играть сейчас не готов.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-02-27-sergey-semak-nas-zhdet-slozhnyy-match-protiv-odnoy-iz-luchshikh-komand-rossii.htm