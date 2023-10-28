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Сегодня, 21:55

Семак: «Только Адамов у нас на 100 процентов готов. Васютин приболел, Кержаков набирает форму»

у нас был только Адамов на сто процентов готов к этому матчу.
Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вратарь Денис Адамов вышел в старте на матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— По Денису Адамову вас неделю назад спрашивали уже. Не будем повторяться, уточним. Он выходит в основе, потому что он лучше всех вратарей играет ногами? Это для вас первостепенный компонент?

— Нет, для меня это не первостепенно, естественно. Главное, чтобы вратарь надежно играл в воротах, уверенно, меньше ошибался. Что касается игры ногами, конечно, это хорошая опция, которая позволяет хорошо выходить из обороны. Мы это прекрасно понимаем, но это не является приоритетом. На сегодняшний день Васютин чуть приболел, а Миша Кержаков после травмы набирает форму. Поэтому по сути у нас был только Адамов на сто процентов готов к этому матчу.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Денис Адамов
Сергей Семак
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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