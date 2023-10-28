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Сегодня, 21:53

Семак: «На Кубок у Ренана будет шанс побороться за место в стартовом составе «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Роберт Ренан остается в запасе команды с 4-го тура РПЛ.

— Ренан вообще не выходит в премьер-лиге с 4-го тура, хотя весной был основным. Причина в том, что он так глубоко в запасе, только в его летних ошибках или в чем-то еще? Видите ли вы прогресс в нем на тренировках?

— Что касается Ренана, он начал очень хорошо, достаточно уверенно. Начало этого сезона сложилось не очень удачно для него: и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, да, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Думаю, на Кубок у него будет шанс побороться за место в стартовом составе. Почему сейчас он меньше играет — Алип играет неплохо, в этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорош в единоборствах. Минусы есть у всех, поэтому все в руках в данном случае больше в головах и ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть.

Ренан выступает за «Зенит» с 2023 года. Контракт 20-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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