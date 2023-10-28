Семак: «Судейство в матче с «Ахматом» было очень достойным, вопросов нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

— Вы говорили, что иногда желательно получать новые трактовки судейства. Прибытие Мажича не означает, что будет какая-то встреча?

— Мажич, думаю, ездит периодически на матчи, смотрит в живую и оценивает действия арбитров в тех или иных случаях. Думаю, сегодняшнее судейство было очень достойным. Тут вопросов нет. Мы много критикуем, но мало хвалим тогда, когда хорошее судейство. Сегодня, на мой взгляд, было хорошее судейство.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.