Сергей Семак: "Расхолаживает, когда у своих ворот все спокойно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгром "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России.

- Почему вы не выпустили Заболотного?

- Появилась возможность дать сыграть Леону Мусаеву, чем мы и воспользовались. Хотели выпустить и Нобоа пораньше, но никто не выпадал из игры.

- Перед четвертым голом Дриусси подошел к Ригони - и первый его фактически срежиссировал. Это ваша наработка, или игрок прочитал момент?

- Обычно мы наигрываем ситуации с участием тех футболистов, которые выходят в стартовом составе. Посколько Ригони вышел позже, нужно было уже ориентироваться по ходу встречи. Были моменты, когда мы могли забить еще - но, думаю, мы оставим эти мячи на потом.

- Вы забили все мячи в первые 10 минут и последние 10 минут. Что происходило в остальные 70 минут?

- Начало активное. Сложно на протяжении всего матча играть с такими же эмоциями, с таким же настроем. Расхолаживает, когда у своих ворот все спокойно. Может быть, это усыпило бдительность. Но мы и в этот отрезок создавали много моментов. (Гоша Чернов)