Сергей Семак: «При Тедеско «Спартак» стал гораздо строже играть в обороне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» поделился ожиданиями от игры.

— Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов УЕФА, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.

— Если говорить о травмированных, то чье состояние вызывает наибольшую тревогу?

— Наибольшую — состояние Жиркова на данном этапе. Есть еще несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть, над чем подумать. К сожалению, возможны изменения.

— Принципиальность этого матча очевидна. Нет ли опасений, что эмоции могут выйти на первый план и игра потеряет стройность?

— Сложно предположить. Эмоций эмоциями, игра игрой. Матчи по-разному складываются. Это зависит от многих факторов — в каком ключе начинается игра, насколько много борьбы. Предположить, как сложится именно этот матч, достаточно сложно.

— У «Спартака» новый главный тренер, под руководством которого они провели шесть матчей. Есть ли понимание его концепции и стиля?

— Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием «Спартака», все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить. Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше... Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.