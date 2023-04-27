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Семак: «Психологически давление с каждой игрой становится больше, сложнее даются оставшееся шаги»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил функциональное состояние игроков команды под конец сезона-2023.

— Близится развязка сезона, так или иначе шесть туров до конца чемпионата. Чувствуется ли это настроение в команде? Может быть, отражается в функциональном состоянии по сравнению с серединой сезона или его началом?

— Что касается подготовки функционального состояния, немножко легче, потому что большой отпечаток на начало сезона вносили качество полей — мы не могли делать ту работу, которую нам нужно делать, возникали определенные трудности и сложности. Это касается матчей, где поля были неоптимальные, скажем так, для того, чтобы играть в ту игру, которую мы хотим, — в короткий пас. Много матчей приходилось играть, где нужно было упрощать игру в связи с качеством газона. Сейчас газоны становятся лучше, и на нашей тренировочной базе поля становится лучше, и нам функционально лучше готовится, потому что тот объем работы и нагрузку, которую хотим, можем более-менее просчитать. Потому что на вязкие или скользкие поля сложнее реагируют мышцы, есть определенные нюансы. По поводу состояния игроков, конечно, психологически давление с каждой игрой становится больше. Чем ближе окончание сезона, тем сложнее даются оставшееся шаги. Мы должны собраться и в каждой игре демонстрировать прежде всего качество игры. Будет качество, будет и результат.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Семак рассказал, влияет на ранее начало матчей на подготовку

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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