Сергей Семак: "Никто не хочет пропускать вообще, тем более первым"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче 21-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (3:1) признался, что доволен игрой форварда Себастьяна Дриусси в защите.

– Вас устраивает, как Дриусси отрабатывает на своей половине поля? Был момент у Терехова, когда он замыкал на дальней, и Себастьян там недоработал.

– Верно, этот момент он недоработал. Но в обороне он дисциплинирован, выполняет требования. Это был единичный момент, в котором он недосмотрел за своим игроком.

– В этом матче почти не было передач на Лунева. Теперь у "Зенита" все время будет движение вперед?

– Чтобы было движение вперед, надо понимать, каким образом оно будет происходить. Лунева мы не использовали, потому что соперник редко вступал в высокий прессинг. Мы не требуем от вратаря игры ногами в организации атак.

– "Зенит" пятый матч подряд пропускает первым. Почему?

– Это неприятная для нас статистика. Никто не хочет пропускать вообще, тем более первым. Это говорит о том, что мы недостаточно дисциплинировано относимся к этой ситуации, позволяем контратаковать. Мы разбираем игру, анализируем. И надеюсь, в будущем будет положительная динамика. (Гоша Чернов)

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров."Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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