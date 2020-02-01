Сергей Семак: «Не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно было бы отправлять в аренду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал про ситуацию с нападающим Александром Кокориным.

— На второй сбор не поехал Александр Кокорин. Как вам видится эта ситуация?

— До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет.

По данным «СЭ», «Зенит» и Кокорин могут принять принципиальное решение по поводу продолжения сотрудничества в понедельник.